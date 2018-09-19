В Чили анонсировали визит делегации в Россию

Короткая ссылка
Посол Чили в России Родриго Ньето заявил, что в декабре ожидается визит в Москву чилийской делегации высокого уровня с целью участия в заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираемся провести встречу между Чили и Евразийским союзом в середине декабря в Москве», — сказал он. 

Посол отметил, что в рамках визита чилийской делегации высокого уровня будет продолжена работа над укрепления сотрудничества в рамках ЕЭК.

По его словам, в состав делегации войдут руководитель Главного управления международных экономических отношений МИД Чили Родриго Яньес и представители ведомства.

Ньето добавил, что Чили продолжает укреплять дипломатические отношения с Россией на всех уровнях.

В апреле в Чили выступили против односторонних санкций Запада в отношении России

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить