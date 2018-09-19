В Чили анонсировали визит делегации в Россию

Посол Чили в России Родриго Ньето заявил, что в декабре ожидается визит в Москву чилийской делегации высокого уровня с целью участия в заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираемся провести встречу между Чили и Евразийским союзом в середине декабря в Москве», — сказал он.

Посол отметил, что в рамках визита чилийской делегации высокого уровня будет продолжена работа над укрепления сотрудничества в рамках ЕЭК.

По его словам, в состав делегации войдут руководитель Главного управления международных экономических отношений МИД Чили Родриго Яньес и представители ведомства.

Ньето добавил, что Чили продолжает укреплять дипломатические отношения с Россией на всех уровнях.

В апреле в Чили выступили против односторонних санкций Запада в отношении России