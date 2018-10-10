Адвокат: суд в США решил направить Никулина на психиатрическое обследование

Суд в США порекомендовал направить экстрадированного из Чехии россиянина Евгения Никулина на психиатрическое обследование.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Аркадия Буха.

«Судья порекомендовал отправить его на шестимесячное обследование, от которого он отказывался. По крайней мере теперь мой клиент будет находиться не в тюрьме, а в госпитале», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Никулин отказался проходить психиатрическое обследование.

Никулин, которого США подозревают в хакерских атаках на крупные американские компании, был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года.

30 марта 2018 года его экстрадировали в США.