Россиянин Евгений Никулин отказался признать свою вину в американском суде

Россиянин Евгений Никулин, которого американские власти подозревают в совершении хакерских атак, отказался признать себя виновным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

«Признать себя виновным клиент отказался», — сказал он.

По словам юриста, судья рассказала о графике дальнейшего процесса.

«Весь этот процесс заканчивается судом присяжных» — отметил Бух, добавив, что он назначен на утро 28 января 2019 года.

Адвокат пояснил, что дата может быть изменена, но пока ни судья, ни обвинение не высказали возражений по этому поводу.

Ранее Бух рассказал об условиях содержания Никулина в тюрьме США.

Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта его экстрадировали в США.