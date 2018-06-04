Адвокат рассказал об условиях содержания россиянина Никулина в тюрьме США

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Россиянин Евгений Никулин, которого американские власти подозревают в совершении хакерских атак, содержится в одиночной камере в Калифорнии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Аркадия Буха. 

«Мой клиент находится в одиночной камере в тюрьме Санта-Рита в Сан-Франциско, Калифорния», — заявил он. 

По мнению адвоката, это может быть вызвано недопониманием и языковым барьером между Никулиным и администрацией тюрьмы. 

«Это что-то особенное для Европы, но обычное в этой стране», — добавил он. 

Ранее суд в США назначил дату слушаний по делу Никулина.

Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта его экстрадировали в США.

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