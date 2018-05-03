Суд назначил дату слушаний по делу экстрадированного в США россиянина Никулина

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Слушания по делу гражданина России Евгения Никулина, который подозревается американскими властями в совершении хакерских атак, состоятся 26 июня в суде Сан-Франциско. Об этом сообщили в аппарате федерального окружного суда Северного округа штата Калифорния.

«Слушания по делу Евгения Никулина назначены на 26 июня в 14:00 (27 июня в 00:00 мск. — RT). Председательствовать на слушаниях будет судья Уильям Олсоп», — приводит ТАСС слова сотрудницы аппарата суда.

По её словам, стороны обвинения и защиты должны будут представить свои соображения по поводу процесса.

«Дата начала судебного разбирательства, по существу, пока не назначена», — добавила сотрудница.

Ранее адвокат Аркадий Бух рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина.

Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США.

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