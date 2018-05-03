Суд назначил дату слушаний по делу экстрадированного в США россиянина Никулина
«Слушания по делу Евгения Никулина назначены на 26 июня в 14:00 (27 июня в 00:00 мск. — RT). Председательствовать на слушаниях будет судья Уильям Олсоп», — приводит ТАСС слова сотрудницы аппарата суда.
По её словам, стороны обвинения и защиты должны будут представить свои соображения по поводу процесса.
«Дата начала судебного разбирательства, по существу, пока не назначена», — добавила сотрудница.
Ранее адвокат Аркадий Бух рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина.
Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США.