Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина

Российские дипломаты оказывают консульскую поддержку Евгению Никулину, который подозревается американскими властями в совершении хакерских атак. Об этом заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Как я понимаю, российский консул встретился с ним, поговорил с ним. Мы общаемся с российскими дипломатами, и они очень поддерживают нас», — цитирует адвоката РИА Новости.

Он отметил, что душевное и психическое состояние его клиента «намного лучше, чем когда он был доставлен в Соединённые Штаты».

«В нашей команде есть психолог. И нам удалось улучшить его психическое состояние. Кроме того, мы уже установили связь с его семьёй, что действительно полезно в этой ситуации», — пояснил Бух.

По его словам, возможность освобождения Никулина под залог отсутствует.

Ранее посол России назвал осознанным шагом Чехии выдачу Никулина США.

Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США.