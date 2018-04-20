Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина

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Российские дипломаты оказывают консульскую поддержку Евгению Никулину, который подозревается американскими властями в совершении хакерских атак. Об этом заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Как я понимаю, российский консул встретился с ним, поговорил с ним. Мы общаемся с российскими дипломатами, и они очень поддерживают нас», — цитирует адвоката РИА Новости.

Он отметил, что душевное и психическое состояние его клиента «намного лучше, чем когда он был доставлен в Соединённые Штаты».

«В нашей команде есть психолог. И нам удалось улучшить его психическое состояние. Кроме того, мы уже установили связь с его семьёй, что действительно полезно в этой ситуации», — пояснил Бух.

По его словам, возможность освобождения Никулина под залог отсутствует.

Ранее посол России назвал осознанным шагом Чехии выдачу Никулина США.

Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США.

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