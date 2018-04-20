Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина
«Как я понимаю, российский консул встретился с ним, поговорил с ним. Мы общаемся с российскими дипломатами, и они очень поддерживают нас», — цитирует адвоката РИА Новости.
Он отметил, что душевное и психическое состояние его клиента «намного лучше, чем когда он был доставлен в Соединённые Штаты».
«В нашей команде есть психолог. И нам удалось улучшить его психическое состояние. Кроме того, мы уже установили связь с его семьёй, что действительно полезно в этой ситуации», — пояснил Бух.
По его словам, возможность освобождения Никулина под залог отсутствует.
Ранее посол России назвал осознанным шагом Чехии выдачу Никулина США.
Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США.