Экстрадированный в США Никулин отказался от психиатрического обследования

Короткая ссылка
Россиянин Евгений Никулин, экстрадированный из Чехии в США, где его подозревают в совершении хакерских атак на крупные американские компании, отказался проходить психиатрическое обследование.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Аркадия Буха.

«Никулин отказался от встречи с психиатром. В связи с этим мы изучаем прецеденты с тем, чтобы срочно выработать дальнейшую стратегию действий, поскольку на 8-9 октября назначены судебные слушания по этому делу», — отметил Бух.

Ранее в посольстве России в США заявили, что сообщения СМИ о возможных «проблемах с психическим состоянием» Никулина вызывают тревогу.

В июне сообщалось, что Никулин, которого американские власти подозревают в совершении хакерских атак, отказался признать себя виновным.

Он был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года.

30 марта 2018 года его экстрадировали в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить