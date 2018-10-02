Экстрадированный в США Никулин отказался от психиатрического обследования

Россиянин Евгений Никулин, экстрадированный из Чехии в США, где его подозревают в совершении хакерских атак на крупные американские компании, отказался проходить психиатрическое обследование.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Аркадия Буха.

«Никулин отказался от встречи с психиатром. В связи с этим мы изучаем прецеденты с тем, чтобы срочно выработать дальнейшую стратегию действий, поскольку на 8-9 октября назначены судебные слушания по этому делу», — отметил Бух.

Ранее в посольстве России в США заявили, что сообщения СМИ о возможных «проблемах с психическим состоянием» Никулина вызывают тревогу.

В июне сообщалось, что Никулин, которого американские власти подозревают в совершении хакерских атак, отказался признать себя виновным.

Он был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года.

30 марта 2018 года его экстрадировали в США.