Экстрадированный в США Никулин отказался от психиатрического обследования
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Аркадия Буха.
«Никулин отказался от встречи с психиатром. В связи с этим мы изучаем прецеденты с тем, чтобы срочно выработать дальнейшую стратегию действий, поскольку на 8-9 октября назначены судебные слушания по этому делу», — отметил Бух.
Ранее в посольстве России в США заявили, что сообщения СМИ о возможных «проблемах с психическим состоянием» Никулина вызывают тревогу.
В июне сообщалось, что Никулин, которого американские власти подозревают в совершении хакерских атак, отказался признать себя виновным.
Он был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года.
30 марта 2018 года его экстрадировали в США.