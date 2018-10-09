Небензя назвал Хейли «харизматической личностью»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения о скорой отставке своей коллеги из США Никки Хейли.

«Я сожалею, что она уходит. У нас хорошие рабочие отношения, несмотря на все имеющиеся разногласия... Она была харизматической личностью, она была другом для всех нас», — цитирует его РИА Новости.

При этом Небензя выразил надежду, что отношения России и США в перспективе улучшатся.

«Это важно даже не для самих двусторонних отношений, а для всего мира», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что Хейли уйдёт в отставку с должности постпреда США при ООН в конце 2018 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Nation News прокомментировала решение дипломата.