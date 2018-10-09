В Госдуме прокомментировали решение Хейли уйти в отставку
- Reuters
«Это не будет потерей для Дональда Трампа. Дефицита в таких людях, как Хейли, которые несут агрессию при аргументировании позиции США, в стране нет. Она всегда была достаточно резкой и при характеристике отношений России и США, употребляла фразы о невозможности нормальных отношений между двумя странами. Это совсем легковесно, потому что наши отношения тяжело измерять такими параметрами. Это две державы, от которых в современной истории зависит судьба международного права», — отметил депутат.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил отставку постпреда при ООН Никки Хейли в конце года.