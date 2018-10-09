В Госдуме прокомментировали решение Хейли уйти в отставку

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT поделился мнением о решении постпреда США при ООН Никки Хейли уйти в отставку.
В Госдуме прокомментировали решение Хейли уйти в отставку
  • Reuters

«Это не будет потерей для Дональда Трампа. Дефицита в таких людях, как Хейли, которые несут агрессию при аргументировании позиции США, в стране нет. Она всегда была достаточно резкой и при характеристике отношений России и США, употребляла фразы о невозможности нормальных отношений между двумя странами. Это совсем легковесно, потому что наши отношения тяжело измерять такими параметрами. Это две державы, от которых в современной истории зависит судьба международного права», — отметил депутат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил отставку постпреда при ООН Никки Хейли в конце года.

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