МИД Сирии назвал опасными попытки Запада политизировать ОЗХО

Попытки Запада во главе с США, Францией и Великобританией политизировать работу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) опасны, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

«Микдад предостерёг от попыток Запада во главе с США, Францией и Великобританией политизировать работу ОЗХО в основе своей технической организации», — приводит РИА Новости сообщение сирийского ведомства.

Как отмечается, дипломат также «указал на опасность усилий этих стран внести раскол внутри организации», что может повлиять на её работу в будущем.

Микдад отметил и юридические недостатки решения о расширении мандата ОЗХО «с точки зрения и содержания, и способа его принятия».

«Он указал на то, что значительная часть пунктов этого решения противоречит КЗХО и её основам», — добавили в МИД.

Он также назвал решение организации незаконным, напомнив, что полномочия на принятие решений о наказании тех или иных стран за нарушение имеются только у СБ ООН.

5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении назвали недопустимой политизацию ОЗХО.