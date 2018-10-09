Эксперт оценил желание Токио сотрудничать с Москвой в военной сфере

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Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил желание Токио сотрудничать с Москвой в военной сфере.
Эксперт оценил желание Токио сотрудничать с Москвой в военной сфере
  • Reuters

Как считает Леонков, перспективы совместных учений России и Японии есть. Это возможно и в виде военно-морских, и в виде авиационных манёвров.

«Их военные наблюдатели могли следить за нашими учениями «Восток-2018», «Запад-2017», они видели, как действуют наши войска, как наши обучают и взаимодействуют с союзниками. Понятно, что такой помощи со стороны США они, скорее всего, не видели», — заявил эксперт.

Он добавил, что пока о совместных учениях речи не идёт.

Ранее в Японии выразили надежду на военное сотрудничество с Россией.

В сентябре старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между Россией и Японией.

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