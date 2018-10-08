В Японии выразили надежду на военное сотрудничество с Россией

Начальник Объединённого штаба Сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано выразил надежду на военное сотрудничество с Россией, сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил на переговорах с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

«У меня большие надежды, что мы сможем продвигать оборонные отношения между Японией и Россией», — отметил Кавано.

Он добавил, что в Токио положительно оценивают решение Москвы не задействовать Курильские острова во время учений «Восток-2018».

Кроме того, Кавано поблагодарил Шойгу за оперативную помощь, которую Россия оказала японскому народу после землетрясения в 2011 году.

В свою очередь, Шойгу заявил, что все учения российской армии направлены на оборону России.