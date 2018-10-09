В бундестаге предложили отменить визы для молодых россиян

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Депутат бундестага Дирк Визе предложил отменить визовый режим для российских граждан младше 25 лет.
В бундестаге предложили отменить визы для молодых россиян
  • Reuters

Визе, который также является координатором правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнёрства, считает, что вопреки сложностям в политике «по небольшим вопросам» в сотрудничестве Германия и Россия движутся вперёд.

«Нам следует подать сигнал молодым жителям России. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам, которые младше 25 лет, возможность въезжать в Европу без визы», — сказал он в интервью газете Saarbrücker-Zeitung.

По словам немецкого политика, это может помочь «избавиться от предрассудков о Европе и Германии» и будет способствовать школьным и студенческим обменам.

Ранее депутат бундестага Беатриса фон Штор призвала улучшить отношения Германии и России

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