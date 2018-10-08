Володин рассказал о перспективных сферах развития отношений России и Катара

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать всё, чтобы законодательно обеспечить развитие отношений России и Катара в различных сферах. Об этом он сказал в ходе встречи с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом.
Володин рассказал о перспективных сферах развития отношений России и Катара
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«Наши отношения развиваются в разных сферах — и в экономике, и в энергетике, поэтому нам необходимо сделать всё, чтобы законодательно обеспечить их развитие», — заявил Володин.

Он также отметил, что одной из перспективных сфер развития деловых отношений двух стран является сельское хозяйство.

«Вы знаете, что по итогам 2017 года российский экспорт товаров сельского хозяйства в Катар увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза и составил чуть более $38 млн», — добавил Володин.

5 октября главы Министерств энергетики Катара и России Мухаммед бен Салех ас-Сада и Александр Новак обсудили сотрудничество в энергетике.

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