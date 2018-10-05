Министры энергетики Катара и России провели переговоры

Главы Министерств энергетики Катара и России Мухаммед бен Салех ас-Сада и Александр Новак в ходе переговоров обсудили сотрудничество в энергетике.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Катара.

«Министр ас-Сада в кулуарах энергетической недели встретился с министром энергетики России Александром Новаком и обсудил с ним перспективы сотрудничества между двумя странами в энергетике», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что катарский министр провёл переговры с главой «Новатэк» Леонидом Михельсоном и заместителем председателя правления «Роснефти» Эриком Лироном.

В апреле Россия и Катар продлили договор о сотрудничестве в различных областях.