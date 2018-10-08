В МИД Украины призвали сохранить санкции против России

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила о необходимости сохранить санкции против России.

«Санкции против России должны оставаться в силе до полного исправления Россией грубых нарушений принципов Совета Европы, восстановления территориальной целостности Украины», — написала Беца в Twitter.

2 октября Верховная рада призвала сохранить ограничения для российской делегации в ПАСЕ. За проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

Парламент постановил осудить попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации России в ПАСЕ.