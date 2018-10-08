В МИД Украины призвали сохранить санкции против России

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Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила о необходимости сохранить санкции против России.
В МИД Украины призвали сохранить санкции против России
  • © Sergii Kharchenko
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«Санкции против России должны оставаться в силе до полного исправления Россией грубых нарушений принципов Совета Европы, восстановления территориальной целостности Украины», — написала Беца в Twitter.

2 октября Верховная рада призвала сохранить ограничения для российской делегации в ПАСЕ. За проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

Парламент постановил осудить попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации России в ПАСЕ.

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