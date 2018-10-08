Эксперт назвал военные учения Британии в Омане «показушными»

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал RT использование британскими военнослужащими на крупнейших за последние 17 лет учениях в Омане большого количества беспилотников.

«Великобритания проводит военные учения в пустынной местности. Там будут нужны дешёвые дроны, которые обеспечат связь, а также будут пытаться повлиять на средства связи, передавать картинку всего поля боя. На сегодняшний день есть эффективные аккумуляторы, которые поддерживают режим работы достаточно долго. У нас существуют различные средства подавления, которые не позволят данным дронам обеспечить стопроцентную связь и передачу картинки. Это показушные учения», — отметил Судаков.

По словам эксперта, такая политика Великобритании направлена на то, чтобы показать свою поддержку США.

«В Британии полагают, что Россия не будет нападать. Они готовы прийти на помощь своим союзникам, хотя угрозы никакой нет. Можно извлечь дивиденды от правильного развода с ЕС. Чем больше Америка будет поддерживать Британию, тем более уверенно будет чувствовать себя Британия в торге с Евросоюзом. Чтобы получить поддержку от США, Лондону нужно делом доказать, что он на стороне Америки», — заключил Судаков.

Ранее стало известно, что британские военные на учениях Saif Sareea 3 в Омане впервые используют большое количество беспилотных летательных аппаратов.

При этом роль условного противника в ходе мероприятий отводится в том числе России.

Стоимость проведения мероприятий оценивается в £100 млн: в них задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, восемь самолётов «Тайфун».

