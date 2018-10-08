Власти Южной Кореи заявили о планах Ким Чен Ына посетить Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует вскоре посетить Россию, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Кроме второго саммита КНДР — США ожидается, что председатель Ким отправится в Россию и Китай, а также что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Северную Корею», — цитирует «Рёнхап» президента.

Он также не исключил возможного проведения саммита между КНДР и Японией.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца 2018 года.

В начале сентября сообщалось, что северокорейский лидер подтвердил готовность приехать в Россию.