Опубликовано новое видео выгрузки ЗРК С-300 в Сирии

Телеканал «Звезда» опубликовал новые кадры выгрузки зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирии.

На видео показан военно-транспортный самолёт, из которого выгружают C-300.

«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 7 октября 2018 г.

3 октября Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно, как технику выгружают из российского военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан». По словам министра обороны Сергея Шойгу, на подготовку персонала для новых ЗРК потребуется около трёх месяцев, после чего С-300 войдут в состав сирийских ВС.

Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.