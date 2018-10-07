Опубликовано новое видео выгрузки ЗРК С-300 в Сирии

Короткая ссылка
Телеканал «Звезда» опубликовал новые кадры выгрузки зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирии.
Опубликовано новое видео выгрузки ЗРК С-300 в Сирии
  • РИА Новости

На видео показан военно-транспортный самолёт, из которого выгружают C-300.

3 октября Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно, как технику выгружают из российского военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан». По словам министра обороны Сергея Шойгу, на подготовку персонала для новых ЗРК потребуется около трёх месяцев, после чего С-300 войдут в состав сирийских ВС.

Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить