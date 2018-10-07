Трамп заявил о планах создания космических сил США
«По моему поручению, Пентагон в настоящее время работает над созданием шестого отделения Американских вооружённых сил: космические силы», — заявил Трамп
.@POTUS: "And on my direction, the Pentagon is now working to create the sixth branch of the American Armed Forces: The Space Force." pic.twitter.com/bAAsQA00BL— Fox News (@FoxNews) 7 октября 2018 г.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность замены главы Минобороны США Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов, запланированных на 6 ноября.