Трамп заявил о планах создания космических сил США

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в штате Канзас заявил о планах создания космических сил США, сообщает Fox News.

«По моему поручению, Пентагон в настоящее время работает над созданием шестого отделения Американских вооружённых сил: космические силы», — заявил Трамп

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность замены главы Минобороны США Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов, запланированных на 6 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить