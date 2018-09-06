Трамп прокомментировал информацию о возможной замене Мэттиса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис якобы покинет свой пост.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На протяжении ряда лет я слышал, что генерал Мэттис — это интеллект… Мы очень довольны им. У нас много побед», — указал Трамп.

На вопрос журналистов о публикации, согласно которой Мэттис якобы покинет свой пост, глава США ответил, что американский министр обороны «только что сделал замечательные комментарии на мой счёт».

Ранее американские СМИ писали, что в Белом доме обсуждают возможную замену Мэттиса. В частности, издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что данный вопрос стал ещё актуальнее из-за опубликованной ранее выдержки из книги «Страх. Трамп в Белом доме» журналиста Боба Вудворда, согласно которой Трамп предложил Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада в апреле прошлого года, но глава Пентагона проигнорировал позицию президента США.