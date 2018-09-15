СМИ: Трамп рассматривает возможность замены Мэттиса на посту главы Пентагона после выборов

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность замены главы Минобороны США Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов, запланированных на 6 ноября.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

По информации издания, американский лидер «размышляет, не хочет ли он видеть во главе Пентагона кого-то, кто будет оказывать ему более громкую поддержку, чем Мэттис».

Как пишет газета, взгляды Трампа и Мэттиса во многом расходятся: от позиции по НАТО и военным учениям с Южной Кореей до вопроса о запрете службы трансгендеров в войсках США.

Ранее Трамп, комментируя информацию о возможной замене Мэттиса, заявил: «Мы очень довольны им, у нас много побед».

Также СМИ писали, что Трамп якобы не прислушивается к мнению Мэттиса, не предупреждает его о стратегических решениях и избегает личных контактов.

Подробнее — в материале RT.