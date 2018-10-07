Путина поздравили с днём рождения со сцены веронского амфитеатра

Короткая ссылка
Мэр Вероны Федерико Сбоарино и председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико поздравили российского президента Владимира Путина с днём рождения со сцены Arena di Verona, сообщает РИА Новости.

«Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днём рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир», — заявил по-русски Фаллико.

Отмечается, что до поздравительной речи на сцене веронской арены выступил итальянский певец Тото Кутуньо.

Он исполнил свой главный хит «Italiano Vero» и — уже на русском языке — песни «Подмосковные вечера» и «Очи чёрные».

Ранее Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить