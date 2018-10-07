Путина поздравили с днём рождения со сцены веронского амфитеатра
«Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днём рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир», — заявил по-русски Фаллико.
Отмечается, что до поздравительной речи на сцене веронской арены выступил итальянский певец Тото Кутуньо.
Он исполнил свой главный хит «Italiano Vero» и — уже на русском языке — песни «Подмосковные вечера» и «Очи чёрные».
Ранее Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.