Путина поздравили с днём рождения со сцены веронского амфитеатра

Мэр Вероны Федерико Сбоарино и председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико поздравили российского президента Владимира Путина с днём рождения со сцены Arena di Verona, сообщает РИА Новости.

«Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днём рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир», — заявил по-русски Фаллико.

Отмечается, что до поздравительной речи на сцене веронской арены выступил итальянский певец Тото Кутуньо.

Он исполнил свой главный хит «Italiano Vero» и — уже на русском языке — песни «Подмосковные вечера» и «Очи чёрные».

Ранее Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.