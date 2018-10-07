Кондолиза Райс рассказала о способе «сдерживания России»

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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию «Новое Время» рассказала о способе «сдерживания России».

Как утверждает издание, Райс отметила, что для «сдерживания России» необходима поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США.

«В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю дислокации хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии. Российское правительство уже пересекло все возможные красные линии и заслуживает адекватного ответа», — заявила Райс.

В январе Райс заявила о необходимости продолжать сотрудничество с Россией, не забывая о «тёмных сторонах» российской политики.

Также в январе она заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «довольно умён».

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