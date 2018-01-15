Кондолиза Райс заявила, что Ким Чен Ын «довольно умён»
Former Secretary of State Condoleezza Rice says North Korean leader Kim Jong Un is "turning out, much more so than I thought, to be actually pretty clever" https://t.co/wuM54u5irxpic.twitter.com/LA6DVHphqf— CNN (@CNN) 14 января 2018 г.
«Подход к Южной Корее был разумным; решение принять участие в Олимпиаде тоже» , — отметила она.
Райс полагает, что Ким Чен Ын находится в большей изоляции, чем его отец Ким Чен Ир.
«Возможно, он более безрассуден. Иногда я думаю, действительно ли он верит в это, когда говорит: «Я могу уничтожить США», потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают», — добавила Райс.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности хороших отношений с Ким Чен Ыном.