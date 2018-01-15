Кондолиза Райс заявила, что Ким Чен Ын «довольно умён»

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью CNN заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «довольно умнён».

Former Secretary of State Condoleezza Rice says North Korean leader Kim Jong Un is "turning out, much more so than I thought, to be actually pretty clever" https://t.co/wuM54u5irxpic.twitter.com/LA6DVHphqf — CNN (@CNN) 14 января 2018 г.

«Подход к Южной Корее был разумным; решение принять участие в Олимпиаде тоже» , — отметила она.

Райс полагает, что Ким Чен Ын находится в большей изоляции, чем его отец Ким Чен Ир.

«Возможно, он более безрассуден. Иногда я думаю, действительно ли он верит в это, когда говорит: «Я могу уничтожить США», потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают», — добавила Райс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности хороших отношений с Ким Чен Ыном.