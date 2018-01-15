Кондолиза Райс заявила, что Ким Чен Ын «довольно умён»

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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью CNN заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «довольно умнён».

«Подход к Южной Корее был разумным; решение принять участие в Олимпиаде тоже» , — отметила она.

Райс полагает, что Ким Чен Ын находится в большей изоляции, чем его отец Ким Чен Ир.

«Возможно, он более безрассуден. Иногда я думаю, действительно ли он верит в это, когда говорит: «Я могу уничтожить США», потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают», — добавила Райс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности хороших отношений с Ким Чен Ыном.

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