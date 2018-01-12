Трамп заявил о возможности хороших отношений с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него, «должно быть, хорошие отношения с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном». Об этом президент США рассказал в интервью The Wall Street Journal.

«У меня, должно быть, хорошие отношения с Ким Чен Ыном», —сказал Трамп.

При этом глава государства отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он когда-нибудь с северокорейским коллегой.

«Я поддерживаю отношения с людьми. Кажется, вы удивлены», — приводит слова американского политика издание.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определённых условиях.