Кондолиза Райс призвала помнить о «тёмных сторонах» российской политики

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero заявила о необходимости продолжать сотрудничество с Россией, не забывая о «тёмных сторонах» российской политики.

По её словам, для США и Германии должна быть приоритетом единая и последовательная политическая линия в отношениях с российской стороной на фоне «конфронтационного поведения России в отношении Европы и НАТО».

При этом Райс отметила, что жители Германии дружелюбно настроены по отношению к России.

«Нам нужно продолжить искать сферы, в которых приемлемо сотрудничество с Россией, и не изолировать страну», — добавила она, подчеркнув, что не стоит забывать «о тёмных сторонах российской политики» и проведении чётких границ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью kp.ru рассказала о выстраивании двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.