Юнкер заявил, что не готов разругаться с Россией из-за «кибератаки» на ОЗХО

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не готов разругаться с Москвой из-за хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой Нидерланды обвинили Россию.

«Я не готов разругаться с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах... Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие», — сказал Юнкер в интервью австрийской газете Der Standard.

По его словам, из соображений архитектуры безопасности Европе необходимо поддерживать диалог с Россией.

Ранее официальные лица Евросоюза выразили озабоченность из-за попытки кибератаки на ОЗХО.

4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.