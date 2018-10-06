Акции Tesla упали после заявлений Маска о комиссии по ценным бумагам США
Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
«Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению замечательно делает свою работу», — написал Маск в Twitter.
Ранее сообщалось, что Илон Маск покинет должность председателя правления Tesla. Он также заплатит штраф Комиссии по ценным бумагам и биржам США в размере $20 млн.
В августе Маск в своём Twitter заявил, что раздумывает над тем, чтобы изменить статус производителя электромобилей Tesla с публичного на закрытый. Топ-менеджер также уточнил, что обладает необходимыми для этого средствами.
После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам подала на бизнесмена в суд.