Акции Tesla упали после заявлений Маска о комиссии по ценным бумагам США

Акции американской компании Tesla упали на торгах более чем на 7% после заявления генерального директора фирмы Илона Маска о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США занимается спекуляциями.

Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

«Просто хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению замечательно делает свою работу», — написал Маск в Twitter.

Ранее сообщалось, что Илон Маск покинет должность председателя правления Tesla. Он также заплатит штраф Комиссии по ценным бумагам и биржам США в размере $20 млн.

В августе Маск в своём Twitter заявил, что раздумывает над тем, чтобы изменить статус производителя электромобилей Tesla с публичного на закрытый. Топ-менеджер также уточнил, что обладает необходимыми для этого средствами.

После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам подала на бизнесмена в суд.