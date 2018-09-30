Илон Маск покинет должность председателя правления Tesla

Короткая ссылка
Илон Маск покинет должность председателя правления компании Tesla на три года, сообщает The New York Times.

Отмечается, что он также заплатит штраф Комиссии по ценным бумагам и биржам США в размере $20 млн.

В издании добавили, что он сохранит должность генерального директора Tesla.

Ранее Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве, которые ему предъявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить