Илон Маск покинет должность председателя правления Tesla

Илон Маск покинет должность председателя правления компании Tesla на три года, сообщает The New York Times.

Отмечается, что он также заплатит штраф Комиссии по ценным бумагам и биржам США в размере $20 млн.

В издании добавили, что он сохранит должность генерального директора Tesla.

Breaking News: Elon Musk will step down as Tesla's chairman for 3 years and pay a $20 million fine in an S.E.C. settlement. He will remain as C.E.O. https://t.co/3JPnwp1GPZ — The New York Times (@nytimes) 29 сентября 2018 г.

Ранее Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве, которые ему предъявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.