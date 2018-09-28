Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на основателя компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

Расследование в отношении предпринимателя было начато после его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.

Согласно иску, заявления Маска привели к «путанице и сбоям» на бирже и нанесли вред инвесторам.

Ранее сообщалось, что Минюст США начал расследование в отношении Tesla по факту мошенничества после того, как Маск сообщил, что планирует выкупить акции компании и вывести её с биржи, а также о том, что у него есть «финансирование» на эту сделку.