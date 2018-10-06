В ходе столкновений в секторе Газа пострадали 376 человек

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В результате столкновений на востоке сектора Газа между палестинцами и военнослужащими армии Израиля пострадали 376 человек.

Об этом написал в своём микроблоге Twitter представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Ранее стало известно, что палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с израильскими военнослужащими.

Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются в регионе с 30 марта. 

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