В ходе столкновений в секторе Газа пострадали 376 человек

В результате столкновений на востоке сектора Газа между палестинцами и военнослужащими армии Израиля пострадали 376 человек.

Об этом написал в своём микроблоге Twitter представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. 🚨 *اجمالي الاصابات حتى الساعة 7 مساءا* 2 شهيد من بينهما طفل و 376 اصابة مختلفة تم تحويل 192 منها الى المستشفيات من... https://t.co/WxD082gGt7 — د.أشرف القدرة (@press221) 5 октября 2018 г. Ранее стало известно, что палестинский министр по делам израильских поселений Валид Ассаф пострадал в ходе столкновений с израильскими военнослужащими. Протестные акции под названием «Великий марш возвращения» продолжаются в регионе с 30 марта.