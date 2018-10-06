Помпео надеется в ходе встречи с Ким Чен Ыном определить место и время для саммита

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определить место и время для следующего саммита лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.

«Так что мы надеемся по крайней мере… начать работу над вариантами по месту и времени, когда председатель Ким встретится с президентом (США Дональдом Трампом. — RT) снова. Пока нет ни места, ни времени (встречи. — RT)», — заявил Помпео.

Тем не менее, он выразил сомнения, что по итогам встречи всё же удастся точно определить параметры предстоящего саммита.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге заявила, что госсекретарь США Майк Помпео 7 октября приедет в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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