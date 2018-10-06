Саудовская Аравия разрешит обыскать генконсульство в Стамбуле из-за пропавшего журналиста

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что готов разрешить Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле из-за исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Bloomberg.

«Мы уже пригласили правительство Турции прийти и обыскать наши здания. Эти помещения являются суверенной территорией, но мы позволим им войти и провести обыск, и делать всё, что им нужно. Если они попросят об этом, то, конечно, мы им позволим. Нам нечего скрывать», — заявил принц.

Мухаммед бен Салман Аль Сауд добавил, что Хашкаджи покинул здания посольства вскоре после того, как он вошёл.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена продолжить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере.