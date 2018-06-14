Песков заявил, что у Путина запланирован очень тяжёлый рабочий день
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«У президента России запланирован очень тяжелый рабочий день. Совсем скоро он примет избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, затем проведёт беседу с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, который вчера был на концерте на Красной площади. Далее состоится беседа Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, встреча с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом», — заявил Песков.
Он отметил, что также перед выездом на матч-открытие на стадионе «Лужники» Путин пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом.
Песков добавил, что общение Путина с коллегами из разных стран будет проходить в кулуарах матча и может продолжится в Кремле.
Накануне Путин посетил концерт в честь ЧМ-2018 на Красной площади.