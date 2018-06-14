Саудовская Аравия намерена продолжить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере
- Reuters
По его словам, работа двух стран в экономической, промышленной и нефтяной сферах стабилизировала ситуацию в мировой экономике, передаёт РИА Новости.
«Мы хотим продолжить это сотрудничество и идти дальше. И у нас сегодня существует и действует очень историческая договорённость по ОПЕК+, опековские и неопековские государства совместно работают», — сказал он.
Наследный принц выразил надежду, что первый саммит ОПЕК+ состоится в Эр-Рияде.
Ранее в Кремле сообщили, что перед выездом на матч ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» Путин пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии.