Саудовская Аравия намерена продолжить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере

Саудовская Аравия намерена продолжить отношения с Россией в нефтяной сфере. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, работа двух стран в экономической, промышленной и нефтяной сферах стабилизировала ситуацию в мировой экономике, передаёт РИА Новости.

«Мы хотим продолжить это сотрудничество и идти дальше. И у нас сегодня существует и действует очень историческая договорённость по ОПЕК+, опековские и неопековские государства совместно работают», — сказал он.

Наследный принц выразил надежду, что первый саммит ОПЕК+ состоится в Эр-Рияде.

Ранее в Кремле сообщили, что перед выездом на матч ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» Путин пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии.