Эксперт прокомментировал новый механизм введения санкций ЕС

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT поделился мнением о том, что Евросоюз планирует 15 октября одобрить новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.

«Мы знаем, что внешнеполитические шаги, которые делает Евросоюз, условно определяются Брюсселем. Если существует предварительный консенсус по какому-то вопросу, то ЕС всегда выступает консолидировано, тем более в условиях внутреннего кризиса и противоречий очень важно в касающихся России вопросах показывать свою целостность и единство. Что касается санкций, абсолютно очевидно, что лидирующую роль в этом процессе играет Великобритания, даже несмотря на то, что она скоро покинет Евросоюз. Мы видим, что сразу после всей этой ситуации вокруг дела Скрипалей автоматически свою солидарность выразили другие страны ЕС. Это говорит о том, что европейские политические силы видят возможность сохранить существующие позиции внутри своих государств только благодаря поддержанию российской угрозы», — считает Данюк.

По мнению эксперта, история с использованием химического оружия стала очень удобным поводом для введения новых санкций.

«Санкции, которые вводятся против нашей страны, направлены на долгосрочный период, но под каждый санкционный пакет нужен повод. Как мы видим, тема химического оружия в этом плане очень удобна, не нуждается ни в каких аргументах, фактах и доказательствах. Общественное мнение в Европе уже сформировано в сторону резкого неприятия в адрес России. Скорее всего, санкции будут ужесточены в отношении компаний и лиц, которые имеют отношение к российским оборонным и военно-промышленным комплексам. Под какие-то ограничительные меры могут попасть и представители IT-индустрии», — заключил он.

Евросоюз утвердит 15 октября новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за применение химического оружия.