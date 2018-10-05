В Госдуме оценили новый механизм введения санкций ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT решение глав МИД стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.

«Мы понимаем, по чьему сценарию работают такие псевдооборонительные организации, как НАТО и ЕС. Он написан за океаном. Практически все страны Евросоюза, за редким исключением, пытаются выполнять указания сверху и очернять Российскую Федерацию. Через СМИ и какие-то якобы угрозы со стороны России. Отсюда эти новые голословные обвинения в попытке отравить кого-то в Великобритании, прикрыть действия САР», — считает депутат.

По его словам, «ничего нового в Евросоюзе не изобретают».

«Просто поочерёдно вводят санкции против предприятий, зачастую тех, которые имеют несомненный успех за рубежом. В том числе из оборонно-промышленного комплекса. ЕС таким образом пытается поднять свой проваливающийся рынок вооружения. Будут вводить санкции против компаний, у которых есть успех в мире, и против некоторых должностных лиц. Ничего нового они не придумали. Пытаются вызвать недовольство в нашем обществе. Но им же самим будет хуже, нас этими санкциями не испугать. Мы, наоборот, обращаем внимание на своего производителя и становимся только сильнее», — заявил Красов.

Евросоюз утвердит 15 октября новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за применение химического оружия.