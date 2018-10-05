В Совфеде объяснили давлением США утверждение Евросоюзом нового режима санкций

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал в беседе с RT решение стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций за распространение и применение химического оружия.

«Этот единый порыв связан с тем, что Евросоюз испытывает очень мощное давление Соединённых Штатов. И он определяется тем, что все страны НАТО, в котором США играют ведущую роль, подчиняются общей политике. Кроме того, пропаганда, которая сейчас идёт, очень сильно влияет на представление европейских правительств о том, кто виноват во всех тех бедах», — сказал он.

Как отметил Калашников, Евросоюз уже давно «использовал весь санкционный арсенал».

«Я думаю, что ничего нового по санкциям не придумают. Глобального ужесточения, связанного с противодействием нашей банковской системе, пока ещё не вводят. А то, что есть сейчас против конкретных людей, было уже давно опробовано: ограничения въездов, замораживание активов, если они есть на Западе. Удар по стране нанести не получится, мы давно живём при санкциях и приспособились», — заключил он.

Евросоюз утвердит 15 октября новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за применение химического оружия.