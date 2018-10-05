Американский адмирал рассказал, что Россия пока не приняла приглашение на учения НАТО

Командующий Шестым флотом Военно-морских сил Соединённых Штатов вице-адмирал Джеймс Фогго рассказал, что Россия к настоящему моменту не приняла приглашение на учения Североатлантического альянса Trident Juncture 2018.

«Насколько мне известно, на момент, когда я уехал несколько дней назад, ещё не приняли (приглашение. — RT). Но я уверен, что они захотят приехать. Это в их интересах — приехать и посмотреть, что мы делаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.

На октябрь — ноябрь в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооружённых сил НАТО Trident Juncture 2018.