Американский адмирал рассказал, что Россия пока не приняла приглашение на учения НАТО
- Reuters
«Насколько мне известно, на момент, когда я уехал несколько дней назад, ещё не приняли (приглашение. — RT). Но я уверен, что они захотят приехать. Это в их интересах — приехать и посмотреть, что мы делаем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.
На октябрь — ноябрь в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооружённых сил НАТО Trident Juncture 2018.