Столтенберг и Лавров на полях ГА ООН обсудили военные учения
Об этом сообщает пресс-служба альянса.
Отмечается, что генсек и министр говорили как по поводу российских учений «Восток-2018», так и по поводу предстоящих манёвров альянса Trident Juncture.
«Сегодня мы обсудили учения, в том числе недавние российские учения «Восток», а также предстоящие учения Trident Juncture», — сказал Столтенберг.
Уточняется, что глава альянса обсудил с Лавровым также ситуацию на Украине и отравления в британском Солсбери.
«Мы договорились с министром Лавровым продолжить наши контакты», — указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что Столтенберг назвал полезной встречу с Лавровым на полях ГА ООН.