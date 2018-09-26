Столтенберг и Лавров на полях ГА ООН обсудили военные учения

Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, во время которых они обсудили военные учения.

Об этом сообщает пресс-служба альянса.

Отмечается, что генсек и министр говорили как по поводу российских учений «Восток-2018», так и по поводу предстоящих манёвров альянса Trident Juncture.

«Сегодня мы обсудили учения, в том числе недавние российские учения «Восток», а также предстоящие учения Trident Juncture», — сказал Столтенберг.

Уточняется, что глава альянса обсудил с Лавровым также ситуацию на Украине и отравления в британском Солсбери.

«Мы договорились с министром Лавровым продолжить наши контакты», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что Столтенберг назвал полезной встречу с Лавровым на полях ГА ООН.