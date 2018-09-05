В МИД выразили обеспокоенность в связи с учениями НАТО вблизи российских границ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«В данном контексте хотелось бы отметить, что планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных в связи с этим к реализации мероприятий всё более напоминают худшие времена холодной войны», — заявила она.
По словам Захаровой, Москва будет внимательно отслеживать действия США и их партнёров по НАТО.
«Оставляем за собой право на реагирование, в том числе принимая должные контрмеры в интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнула представитель ведомства.
Ранее Захарова заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.
Отмечается, что на октябрь — ноябрь в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооружённых сил НАТО Trident Juncture — 2018.