В МИД выразили обеспокоенность в связи с учениями НАТО вблизи российских границ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намеченная на осень серия крупных учений стран НАТО вблизи российских границ вызывает озабоченность Москвы.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В данном контексте хотелось бы отметить, что планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных в связи с этим к реализации мероприятий всё более напоминают худшие времена холодной войны», — заявила она.

По словам Захаровой, Москва будет внимательно отслеживать действия США и их партнёров по НАТО.

«Оставляем за собой право на реагирование, в том числе принимая должные контрмеры в интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Захарова заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.

Отмечается, что на октябрь — ноябрь в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооружённых сил НАТО Trident Juncture — 2018.