В МИД выразили обеспокоенность в связи с учениями НАТО вблизи российских границ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намеченная на осень серия крупных учений стран НАТО вблизи российских границ вызывает озабоченность Москвы.
В МИД выразили обеспокоенность в связи с учениями НАТО вблизи российских границ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. 

«В данном контексте хотелось бы отметить, что планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных в связи с этим к реализации мероприятий всё более напоминают худшие времена холодной войны», — заявила она.

По словам Захаровой, Москва будет внимательно отслеживать действия США и их партнёров по НАТО. 

«Оставляем за собой право на реагирование, в том числе принимая должные контрмеры в интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Захарова заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.

Отмечается, что на октябрь — ноябрь в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооружённых сил НАТО Trident Juncture — 2018.

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