Политолог прокомментировал решение ФРГ присоединиться к обвинениям России в кибератаках

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал заявление представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что страна присоединилась к обвинениям России в кибератаках.
Политолог прокомментировал решение ФРГ присоединиться к обвинениям России в кибератаках
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«Учитывая сложную международную обстановку и достаточно непростые политические процессы внутри самой Германии, мы не можем ждать от неё сомнений в общей картине обвинений, направленных против России. Совершенно очевидно, что эта информационная атака по обвинению нас в различных агрессивных кибердействиях, причём по целому ряду направлений, — подготовленное совместное мероприятие и оно в эти дни происходит не случайно. Всё обусловлено рядом внешнеполитических процессов, таких, например, как договор о поставках С-400 с Индией, такой же договор с Турцией и Китаем и поставки С-300 в Сирию», — считает эксперт.

По его словам, совершенно очевидно, что «для продолжения санкционной истерии нужны новые основания, и сейчас они представлены в максимально бездоказательной сфере и абсурдной форме».

«Тем не менее Германия в силу политических обстоятельств будет их поддерживать и высказываться в солидарном фоне. Потому что сейчас она сама может стать мишенью для прямых санкций за участие в проекте «Северный поток — 2». Обвинения в кибератаках — некое новое политическое оружие. И Германия, поскольку она является крупнейшим актёром Европы после выхода Великобритании, будет вынуждена хотя бы частично поддерживать его и не задавать вопросов», — заключил Асафов.

Ранее Германия вслед за Нидерландами, Британией и США обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам.

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