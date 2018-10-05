Westinghouse прокомментировала сообщения о попытке хакерской атаки

Американская компания Westinghouse сообщила, что не обнаружила свидетельств, указывающих на успешность попыток взлома систем. Об этом РИА Новости заявила представитель компании Сара Касселла.

«В обвинительном заключении действительно говорится, что была кампания фишинга против наших сотрудников. Мы не обнаружили свидетельств того, что фишинговые кампании против наших сотрудников для взлома систем Westinghouse были успешными», — сказала Касселла.

4 октября американский Минюст заявил, что семь «сотрудников ГРУ» причастны к хакерским атакам на территории США, в том числе на антидопинговые лаборатории и ядерную компанию Westinghouse.