Westinghouse прокомментировала сообщения о попытке хакерской атаки
- © Global Look Press
«В обвинительном заключении действительно говорится, что была кампания фишинга против наших сотрудников. Мы не обнаружили свидетельств того, что фишинговые кампании против наших сотрудников для взлома систем Westinghouse были успешными», — сказала Касселла.
4 октября американский Минюст заявил, что семь «сотрудников ГРУ» причастны к хакерским атакам на территории США, в том числе на антидопинговые лаборатории и ядерную компанию Westinghouse.