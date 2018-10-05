Вучич рассказал о темах переговоров с Путиным

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Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о темах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Вучич рассказал о темах переговоров с Путиным
  • Reuters

«Мы обсудили важные аспекты политической ситуации на Западных Балканах, а также в Юго-Восточной Европе в целом. Также мы обсудили некоторые вопросы российско-сербских отношений в политической и экономической сферах», — уточнил он.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия всегда получала поддержку со стороны России.

«В наиболее серьёзных ситуациях с точки зрения политики мы всегда получали помощь и одобрение», — добавил он.

По словам президента, российская сторона выразила поддержку территориальной целостности Сербии, что, как уточнил Вучич, затрагивает интересы не только Белграда, но и многих европейских государств, принимая во внимание односторонние действия некоторых иностранных партнёров.

Вучич и Путин 2 октября провели переговоры в Москве. Центральной темой встречи была ситуация в Косове. 

Подробнее — в материале RT.

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