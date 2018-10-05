В Совфеде оценили слова Пенса о вмешательстве Китая в дела США

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил слова вице-президента США Майка Пенса о вмешательстве Китая во внутренние дела Соединённых Штатов.

«Это большая ошибка американских властей: сначала проводить русофобскую, а теперь антикитайскую политическую линию. Абсолютно неправильный ход», — считает сенатор.

Как отметил Джабаров, все прекрасно понимают, что никакого вмешательства со стороны Москвы и Пекина в выборные процессы в США не было.

По мнению сенатора, такие высказывания Пенса направлены на другую цель — отвлечь внимание от действительно важных проблем и найти крайнего, которым всегда является внешний враг.

«Китай сотрудничает с Россией в сфере торговли, это раздражает Америку. В то же время её не устраивает и Россия, которая стремится к объективному сотрудничеству на мировой политической арене», — добавил Джабаров.

Ранее в МИД КНР заявили, что считают безосновательными слова Пенса о вмешательстве Пекина во внутренние дела США.