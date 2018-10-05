В Совфеде оценили слова Пенса о вмешательстве Китая в дела США

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил слова вице-президента США Майка Пенса о вмешательстве Китая во внутренние дела Соединённых Штатов.
В Совфеде оценили слова Пенса о вмешательстве Китая в дела США
  • Reuters

«Это большая ошибка американских властей: сначала проводить русофобскую, а теперь антикитайскую политическую линию. Абсолютно неправильный ход», — считает сенатор.

Как отметил Джабаров, все прекрасно понимают, что никакого вмешательства со стороны Москвы и Пекина в выборные процессы в США не было.

По мнению сенатора, такие высказывания Пенса направлены на другую цель — отвлечь внимание от действительно важных проблем и найти крайнего, которым всегда является внешний враг.

«Китай сотрудничает с Россией в сфере торговли, это раздражает Америку. В то же время её не устраивает и Россия, которая стремится к объективному сотрудничеству на мировой политической арене», — добавил Джабаров.

Ранее в МИД КНР заявили, что считают безосновательными слова Пенса о вмешательстве Пекина во внутренние дела США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить