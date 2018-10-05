Глава ЦБ Ирана оценил возможные последствия новых санкций США

Новые американские санкции в отношении Ирана, которые должны вступить в силу в ноябре, не окажут особого влияния на финансы и нефтяную деятельность Тегерана, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати.

«Правительство США уже сделало то, что хотело. Основная работа, связанная с введением ограничений, чем они занимаются каждый день, — это помешать финансовой деятельности Ирана и экспорту иранской нефти. На мой взгляд, после 6—9 ноября ничего особенного не произойдёт», — сказал Хеммати РИА Новости.

По его словам, Вашингтону не удалось создать препятствия в финансовой и нефтяной деятельности Ирана.

«Могу сказать, что почва для того, чтобы они преуспели, отсутствует», — отметил глава ЦБ.

Ранее главы МИД России, Германии, Франции, Великобритании и Китая договорились о создании механизма для торговли с Ираном в обход санкций США.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что создание подобного механизма контрпродуктивно для миропорядка. Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с американскими санкциями против Ирана.