Болтон посоветовал «не строить иллюзий» об обходе санкций США против Ирана 

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что другим странам «не нужно строить иллюзий» о том, что они смогут обойти американские санкции в отношении Ирана. 

По его словам, целью Вашингтона является сокращение экспорта иранской нефти и газа до нулевой отметки. 

«Наша объективная цель — сократить экспорт иранской нефти, газа до нулевой отметки. Мы без всяких сомнений достигнем этой цели. Другим странам не стоит строить иллюзий по этому поводу», — приводит его заявление РИА Новости. 

Болтон подчеркнул, что нынешние власти США —«не администрации бывшего американского президента Барака Обамы». По его словам, «режим продления или исключений» не будет политикой США. 

Ранее Болтон заявил, что Иран не сворачивает свою ядерную программу.

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