Apple и Amazon заявили об отсутствии китайских шпионских чипов в их серверах

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Компании Apple, Amazon и Supermicro опровергли данные СМИ о том, что в их серверах были обнаружены китайские шпионские чипы. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлениях компаний, опубликованных агентством, отмечается, что они не нашли вредоносные элементы в своих компьютерах.

В свою очередь в МИД Китая заявили, что Пекин является решительным защитником кибербезопасности и выступает за то, чтобы международное сообщество вело совместную работу над решением проблем кибербезопасности на основе взаимного уважения.

Также во внешнеполитическом ведомстве КНР хаявили, что Китай, Россия и другие страны — члены Шанхайской организации сотрудничества предлагали ООН принять «Международный кодекс поведения в области информационной безопасности» ещё в 2011 году. 

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что хакеры из Китая якобы устанавливали шпионские микрочипы в комплектующие для серверов ряда компаний США, в том числе Apple и Amazon.

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