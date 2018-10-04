Экс-депутат Рады прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Венгрией

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Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.
Экс-депутат Рады прокомментировал дипломатический скандал между Украиной и Венгрией
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

По его словам, Киев проигнорировал правовые нормы, объявив персоной нон грата консула Венгрии в Берегове.

«Всё, что сегодня делает власть, особенно связанное с консулом, противозаконно. Я с таким подходом не согласен. Такое обращение с лицами иностранных государств вне понятий демократии», — сказал Журавко.

Он считает, что после осложнения отношений с Будапештом у Киева могут начаться сложности и с другими соседними государствами.

Ранее сообщалось, что Венгрия высылает консула Украины.

В сентябре заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.

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